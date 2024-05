Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240527.6 Glückstadt: Raubüberfall gewesen - Zeugen gesucht

Glückstadt (ots)

Am 24.05.2024 um 13:50 Uhr erhielt die Polizei von einem Raubüberfall Am Rethövel Kenntnis. Morgens um 01:00 Uhr des 24.05.2024 befuhr der Geschädigte mit einem e-Scooter die Straße Am Rethövel. Hier sprach ihn eine Gruppe von augenscheinlich drei Männern an und fragte nach Zigaretten. Nachdem das Opfer anhielt, packten ihn zwei Beschuldigte und der Dritte durchwühlte den Glückstädter nach Wertsachen. Sie nahmen ihm ein goldenes Armband ab und flüchteten mit dem e-Scooter des 22-Jährigen in Richtung Innenstadt. Das Opfer beschrieb die Täter ersten Erkenntnissen nach als männlich mit dunklerem Hautton und dunklen Haaren. Alle sollen 20 - 25 Jahre alt gewesen sein. Zur Bekleidung liegt keinerlei Beschreibung vor. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 melden. Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell