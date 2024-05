POL-IZ: 240527.4 Brunsbüttel: Betrunkener Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Neufeld (ots) - Am Sonntagmittag hat sich auf der Bundesstraße 5 in Neufeld ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich fünf Personen Verletzungen zuzogen, eine Beteiligte davon schwere. Gegen 11.40 Uhr war eine Frau in Begleitung eines 8-Jährigen in einem Golf auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Brunsbüttel kommend in Richtung Marne unterwegs. An der Kreuzung Niefelder Strot / B5 beabsichtigte die 31-Jährige, nach ...

