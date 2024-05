Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240527.1 Neufeld: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Neufeld (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der Bundesstraße 5 in Neufeld ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich fünf Personen Verletzungen zuzogen, eine Beteiligte davon schwere.

Gegen 11.40 Uhr war eine Frau in Begleitung eines 8-Jährigen in einem Golf auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Brunsbüttel kommend in Richtung Marne unterwegs. An der Kreuzung Niefelder Strot / B5 beabsichtigte die 31-Jährige, nach links in die Niefelder Strot einzubiegen und übersah dabei die aus Richtung Marne auf der B5 entgegenkommende 46-jährige Fahrerin eines Opels, so dass es zu einer Kollision kam.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die Unfallverursacherin und ihr Mitfahrer leichte Verletzungen. Die Geschädigte hingegen kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ihre 18 Jahre alten Mitinsassen hatten leichte Verletzungen zu beklagen. Alle Beteiligten stammten aus Dithmarschen, Rettungswagen brachten sie alle in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell