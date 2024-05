Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240527.5 Heide: Unfallflucht am Berufsbildungszentrum Heide - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 24.05.2024 zwischen 07:00 Uhr bis 11:50 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des BBZ Heide in der Rungholtstraße. Der Geschädigte besuchte in dieser Zeit den Unterricht. Nach Unterrichtsschluss stelle er fest, dass sich an der hintern, linken Tür ein Schaden in Form hellblauer Anhaftungen an seinem Fahrzeug befand. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 EUR. Anstatt sich zu erkennen zu geben, flüchtete der Unfallfahrer vom Unfallort. Bisher hat sich auch kein Verantwortlicher polizeilich gemeldet und einen Unfall angezeigt. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Sie sollten sich beim Polizeirevier Heide unter 0481 - 940 melden. Jochen Zimmermann

