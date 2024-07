POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Messerangriff - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Montagmorgen (08.07.2024) ein Feuer in einem Wohnhaus an der Haußmannstraße ausgebrochen. Gegen 03.15 Uhr bemerkten Bewohner das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

