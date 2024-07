Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll am Sonntagabend (07.07.2024) im Mittleren Schlossgarten eine 15-jährige Jugendliche sexuell belästigt haben. Die Jugendliche befand sich gegen 19.30 Uhr an dem Wullesteg, als ihr ein unbekannter Mann die Augen zuhielt, sie zu Boden stieß und küsste. Die Jugendliche schrie um Hilfe, weshalb der Unbekannte flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell