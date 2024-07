Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrt nicht bezahlt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (06.07.2024) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, seine Taxifahrt nicht bezahlt zu haben. Der 21-Jährige stieg gegen 03.20 Uhr am Taxistand Stadtmitte in das Taxi eines 41 Jahre alten Taxifahrers und ließ sich von ihm zur Stadtbahnhaltestelle Freiberg fahren. Dort angekommen wollte er mit seinem Handy den Preis von rund 40 Euro bezahlen, was jedoch offenbar nicht funktionierte. Daraufhin soll der 21-Jährige ausgestiegen, sich gegen das Festhalten des Taxifahrers gewehrt und in Richtung Flundernweg gegangen sein. Dort nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell