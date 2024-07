Stuttgart-Nord (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (05.07.2024), 09:00 Uhr, und Samstag (06.07.2024), 02:20 Uhr, in eine Wohnung an der Lenzhalde eingebrochen. Nach erstem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus der Wohnung eine hochwertige Damenhandtasche. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189905778. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

