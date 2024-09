Polizei Köln

POL-K: 240902-1-K Zwei Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft!

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Freitagmorgen (30. August) in Köln-Nippes den Diebstahl zum Nachteil einer 87 Jahre alten Kölnerin vereitelt und zwei Taschendiebe (39, 46) auf frischer Tat festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 87-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Rollator auf der Neusser Straße unterwegs, um bei einer Bank Bargeld abzuheben. Dabei soll sie laut Ermittlern von den beiden Männern beobachtet worden sein. Danach folgten sie der Seniorin in den angrenzenden Supermarkt und entwendeten dort ihren im Rollator befindlichen Umschlag mit Bargeld. Die Zivilbeamten nahmen die aus Rumänien stammenden Männer noch am Tatort fest. Da beide bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten sind, schickte ein Haftrichter sie in Untersuchungshaft. (ja/al)

