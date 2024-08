POL-WHV: Unfallflucht in der Kieler Straße - Unbekannter Verursacher beschädigt zwei Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - Am 18.08.2024 kam es in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:56 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens. Die Seitenscheibe des Pkw der Marke Volkswagen Passat aus dem Zulassungsbezirk Friesland wurde beschädigt, so dass diese zersplitterte. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in unbekannte ...

