Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn mit leicht verletztem Radfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag befuhr eine 61-Jährige aus Zetel gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW Dacia die Schulstraße in Richtung Grabsteder Straße. An der Einmündung übersah sie einen von rechts kommenden 29-Jährigen Radfahrer aus Bockhorn. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell