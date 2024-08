Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 16.-18.08.2024

Varel (ots)

Verkehrsunfall Am späten Freitagabend, kam es gegen 22.00 Uhr in Varel zu einem Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Kleinkraftrades. Der Kraftfahrzeugführer befuhr die Vareler Straße stadtauswärts und kam hierbei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. In der Folge zog sich der Fahrzeugführer u. a. Verletzungen im Kopfbereich zu, sodass ein Transport ins Krankenhaus erforderlich war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Schockanrufe An diesem Wochenende kam es u. a. im südlichen Landkreis Friesland vermehrt zu sogenannten "Schockanrufen" bei denen die Täter versuchen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und/ oder fiktiver Lebenssachverhalte widerrechtlich Geld von gutgläubigen Opfern zu erlangen. Ein Schadensfall ist in diesem Zusammenhang im o. g. Bereich bislang nicht bekannt geworden.

