POL-WHV: Verkehrsunfall auf der L810 bei Wangerland - Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Jever (ots)

Am 15.08.2024 kam es gegen 12:30 Uhr auf der L810 in Fahrtrichtung Horumersiel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die 56-jährige Fahrerin des ersten Fahrzeugs übersah auf Höhe Schmidtshörn beim Geradeausfahren das vor ihr befindliche zweite Fahrzeug, welches sich bereits im Abbiegevorgang nach links auf die L812 in Fahrtrichtung Waddewarden befand.

Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise blieben die Insassen beider Fahrzeuge (56 und 39 Jahre alt) unverletzt.

