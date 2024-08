Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 1,33 Promille Auto gefahren, der Pkw war in Delmenhorst unterschlagen worden

Wilhelmshaven (ots)

Gegen einen 34 alten Fahrzeugführer, der am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Wilhelmshaven befuhr, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Da er nicht Halter des Pkw war, wurde diesbezüglich der Halter über die Fahrt in Kenntnis gesetzt. Hier wurde bekannt, dass der Eigentümer des Pkw den Pkw bereits seit Mitte Juli an den jetzigen Beschuldigten ausgeliehen hatte, allerdings nur für zwei Tage. Da er diesen nicht wie vereinbart zurückbrachte und nicht mehr erreichbar war, wurde am Freitag in Delmenhorst Anzeige wegen Unterschlagung erstattet. Der Pkw wurde sichergestellt und zur Polizeidienststelle verbracht.

