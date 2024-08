Feuerwehr Düren

FW Düren: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus der Nordstadt

Düren (ots)

Durch die Leitstelle des Kreises Düren wurde die Feuerwehr Düren am Samstagnachmittag um 15.00 h zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in den Bretzelnweg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Verrauchung im Treppenraum und Keller festgestellt werden. Gefährdete Personen waren nicht vorhanden. Zu Beginn wurde zur Sicherheit der Bewohner der Treppenraum durch Lüftungsmaßnahmen rauchfrei gehalten. Parallel wurde mit der Erkundung und Brandbekämpfung im Keller begonnen. Alle diese Maßnahmen mussten unter Atemschutz durchgeführt werden. Es meldeten sich einige Bewohner aus den verschiedenen Wohnungen des Hauses. Diese wurde aufgefordert in Ihren Wohnungen, mit Sichtkontakt zu den Einsatzkräften, zu verbleiben. Das Feuer konnte im Keller nach umfangreicher Suche mit der Wärmebildkamera lokalisiert und bekämpft und gelöscht werden. Um eine Entrauchung in verzweigten Keller erfolgreich durchzuführen, musste noch Spezialausrüstung der Feuerwehr Düren, zur Rauchabsaugung, nachgefordert werden. Personen wurden nicht verletzt. Nach Ende aller Maßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Der Bretzelnweg war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Düren war mit der hautamtlichen Wache, dem Löschzug Mitte, der Löschgruppe Birkesdorf und der Löschgruppe Derichsweiler mit 45 Einsatzkräften drei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell