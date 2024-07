Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in einer Wäscherei

Düren (ots)

Gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einer "brennenden Maschine" in die Straße "Am Adenauerpark" alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde durch einen zufällig vorbeifahrenden Kollegen die Rückmeldung gegeben, dass es sich um eine brennende Heißmangel handelt und sich keine Mitarbeiter mehr in der Wäscherei befinden. Durch das schnelle Eingreifen eines Trupps unter Atemschutz wurde die Heißmangel mittels Löschrohr abgelöscht. Die betroffene Wäscherei sowie zwei angrenzende Wohnungen mussten mittels Hochdrucklüfter entraucht werden. Die Wohnungen konnten von den Mietern im Anschluss wieder genutzt werden. Die Euskirchener Straße war für die Dauer des Einsatzes zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Oststraße voll gesperrt. Die Feuerwehr Düren war mit 25 Einsatzkräften der Einheiten Hauptwache, Mitte, Birkesdorf, Lendersdorf sowie Niederau vor Ort.

