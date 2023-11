Polizei Essen

POL-E: Essen: Netzwerkpartnerschaft: Stadt und Polizei kontrollieren Hotel und finden Drogen, Munition sowie unversteuerte Zigaretten

Essen (ots)

45279 E.-Freisenbruch: Ein gemeinsamer Einsatz von Stadt Essen und Polizei Essen führt zum Fund von Betäubungsmitteln, scharfer Munition und unversteuerten Tabakerzeugnissen. Am vergangenen Freitag (17. November) unterstützte die Essener Einsatzhundertschaft das Ordnungsamt der Stadt Essen bei der Kontrolle eines Hotel- und Gastronomiebetriebs in Essen-Freisenbruch. Vorherige Ermittlungen ergaben, dass der Betreiber vermutlich keine Konzession für den Betrieb besitzt. Bei der Begehung des Objekts wurden durch die Polizeikräfte Betäubungsmittel, scharfe Munition und unversteuerte Tabakerzeugnisse aufgefunden. Hierbei handelt es sich um über 1 Kg mutmaßliches Marihuana, mutmaßliches Kokain und mehrere hundert unversteuerte Zigarettenpackungen. Dazu konnten mehrere Schachteln mit Munition und ein Schlagring, an dem einhändig eine Klinge ausgeklappt werden kann, sichergestellt werden. Auf Grund der fehlenden Konzession wurde der Betrieb durch das Ordnungsamt der Stadt Essen geschlossen. Der mögliche Betreiber, ein 28-jähriger Deutscher, wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. /JoSe

