Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter attackiert jungen Gelsenkirchener - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 29. Juli dieses Jahres griff ein Unbekannter am Berliner Platz einen 21-jährigen Gelsenkirchener an und verletzte ihn dabei.

Der 21-Jährige wartete mit einer Bekannten auf einer Bank am Berliner Platz auf die U-Bahn, als sich ihnen eine Gruppe von mehreren Personen näherte. Aus der Gruppe heraus soll der Gelsenkirchener zunächst beleidigt worden sein. Als der 21-Jährige dann in die U-Bahn einstieg, folgte einer der Unbekannten, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und verließ anschließend wieder die Bahn.

Der Gelsenkirchener wurde durch den Schlag verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/120363

Der Unbekannte ist von kräftiger Statur. Er hat dunkle Haare und dunkle Augen. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Steppweste sowie einem Basecap und schwarzen Schuhen bekleidet.

Das KK 34 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

