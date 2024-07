Feuerwehr Düren

FW Düren: +++ Pressemeldung des Ordnungsamtes der Stadt Düren +++ Blaualgenbefall im nördlichen Teilbereich des Badesees Echtz

Am heutigen Samstagmittag wurden im nördlichen Bereich des Echtzer Badesees Blaualgen festgestellt. Aus diesem Grund ist das Schwimmen im rot gekennzeichneten Bereich nicht gestattet. Der Bereich des Badestrandes, also der Bezahlbereich, ist hiervon nicht betroffen ! Die vom blaualgengefall betroffenen Bereiche wurden durch das Ordnungsamt per Flatterband abgesperrt und alle angetroffenen Personen informiert. Das Gesundheitsamt wird weitere Prüfungen in den nächsten Tagen vornehmen. Das Baden ist diesen Bereichen bis auf Weiteres untersagt!

