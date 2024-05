POL-MFR: (533) Wechselrichter von Baustelle entwendet - Zeugenaufruf

Dürrwangen (ots) - Am heutigen Dienstagnachmittag (21.05.2024) ereignete sich in Dürrwangen (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 56-jähriger Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Gegen 13:35 Uhr befuhr der Rollerfahrer die Schopflocher Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der ...

mehr