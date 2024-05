Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (530) Schwerer Verkehrsunfall in Dürrwangen - Rollerfahrer tödlich verletzt

Dürrwangen (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (21.05.2024) ereignete sich in Dürrwangen (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 56-jähriger Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Gegen 13:35 Uhr befuhr der Rollerfahrer die Schopflocher Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung zur Turnhallenstraße kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Pkw (VW).

Durch das Unfallgeschehen zog sich der 56-jährige Rollerfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl nehmen den Unfall zur Stunde auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur abschließenden Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Schopflocher Straße sowie die Turnhallenstraße gesperrt.

