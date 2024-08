Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 16.-18.08.2024

Jever (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Jever Am 16.08.2024, gegen 22:50 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 16-jährigen Führer eines Kleinkraftrades im Bereich der Wangerländischen Straße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren. Einbruch in Einfamilienhaus im Oestringer Weg in Jever In der Zeit vom 13.08.2024, 11:30 Uhr, bis 17.08.2024, 16:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Oestringer Weg in Jever. Sie verschafften sich von der rückwärtigen Gebäudeseite Zugang und durchsuchten das Objekt. Im Inneren des Hauses wurden dann Wertgegenstände entwendet. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Fahrt mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss in Sande Am 17.08.2024, gegen 00:15 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 17-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Hauptstraße in Sande. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-Jährige unter Cannabis-Einfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die wurde Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Verkehrsunfall mit mehrstündiger Sperrung der Kreisstraße 96 in Sande Am 17.08.2024, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit einem Traktor-Anhänger Gespann die Straße Marienburg in Sande, aus Richtung B436 kommend. In Folge starker Sichtbeeinträchtigungen durch Nebel kam das Gespann von der Fahrbahn ab und geriet auf den durchweichten Grünstreifen. Dort sackte der gefüllte Gülleanhänger durch das Erdreich ab und kippte in einen angrenzenden Graben. Eine Leckage am Behälter entstand hierdurch nicht. Die Kreisstraße 96 zwischen Gödens und der Einmündung zur B436 wurde für die Dauer der aufwändigen Bergungsarbeiten für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei aus Jever war auch die Straßenmeisterei aus Jever vor Ort eingesetzt. Täterfestnahme nach Bargeld- und Schmuckabholung durch falsche Polizeibeamte Am 17.08.2024, gegen 18:00 Uhr, nahmen Täter fernmündlich Kontakt mit einer 87-jährigen Geschädigten in Schortens auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Täter täuschten vor, dass Straftaten in Form von Eigentumsdelikten zum Nachteil der Dame unmittelbar bevorstünden. Dadurch veranlassten die Täter die Frau zur Ablage von einer fünfstelligen Bargeldsumme und Schmuck außerhalb ihres Wohnhauses. Als zwei Täter das Bargeld und den Schmuck vor Ort an sich genommen hatten, wurden sie durch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei aus Jever zunächst vorläufig festgenommen. Es handelte um eine 21-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann. Nach der Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurden die Beschuldigten, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell