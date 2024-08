Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorsorgliche Unfallmeldung in Varel - Polizei sucht den Halter des beteiligten Traktors sowie weitere Zeugen

Varel (ots)

Am frühen Abend des 18.08.2024 kam es auf einem Parkplatz am Vareler Hafen gegen 19:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Daimler-Benz und einem geparkten Traktor der Marke "Lanz Bulldog", wobei der Traktor mutmaßlich unbeschädigt blieb. Im Anschluss daran suchte der Pkw-Fahrer die Vareler Polizei auf, um den Sachverhalt vorsorglich zu melden, konnte jedoch keine weiteren Angaben zu dem Traktor machen. Dieser konnte auch bei einer späteren Ortsbegehung durch die Beamten nicht festgestellt werden, so dass sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet. Zeugen oder der Fahrzeugführer, bzw. Halter, des Traktors gebeten werden sich mit der Polizei in Varel unter Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

