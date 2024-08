Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens

Schortens (ots)

Am 18.08.2024 kam es in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:56 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens.

Die Seitenscheibe des Pkw der Marke Volkswagen Passat aus dem Zulassungsbezirk Friesland wurde beschädigt, so dass diese zersplitterte. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

