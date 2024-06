Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Auto bringt Rollerfahrerin zu Fall - Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am vergangenen Freitag (14.06.2024) ereignete sich auf dem Venusberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Motorrollerfahrerin verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die 25-Jährige befuhr zur Unfallzeit gegen 08:10 Uhr mit ihrem Motorroller die Sigmund-Freud-Straße von der Robert-Koch-Straße kommend in Richtung Sertürnerstraße. Aus dem Parkhaus Nord der Universitätsklinik bog zur gleichen Zeit ein Pkw nach rechts in die Sigmund-Freud-Straße ein. Beim Einbiegen befuhr der Pkw teilweise die Gegenfahrspur, so dass die 25-Jährige eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß mit Wagen zu vermeiden. Auf Grund der Vollbremsung verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge berührten sich nicht. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Autos setzte seine Fahrt in Richtung Robert-Koch-Straße fort, ohne sich um die gestürzte Rollerfahrerin zu kümmern, beziehungsweise um eine Schadensregulierung einzuleiten.

Die Rollerfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt und in die Universitätsklinik gebracht.

Hinweise zu dem beschriebenen Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

