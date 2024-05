POL-CUX: Hoflader in Heerstedt-Lohe entwendet (Lichtbild in der Anlage)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Hoflader in Heerstedt-Lohe entwendet (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven

Heerstedt. In der Zeit zwischen Montag (27.05.202a) und Mittwoch (29.05.2024) wurde von einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Hoflader der Marke Schäffer in 27626 Beverstedt, Heerstedt-Lohe entwendet. Der Hoflader ohne Kabine stand frei zugänglich an einem Boxenlaufstall abseits des Wohnhauses und wurde mitsamt einem Anbaugerät am Frontlader entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 42000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) in Verbindung zu setzen.

