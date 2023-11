Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger kollidiert mit Auto - Polizei sucht weitere Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem Unfall auf der Ernst-Mehlich-Straße hat sich ein Beteiligter von der Unfallörtlichkeit entfernt. Ein 77-jähriger Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 77-Jährige am Montag, 30.10., gegen 17.30 Uhr die Ernst-Mehlich-Straße in Höhe Hausnummer 12 überqueren. Dabei übersah er augenscheinlich ein Auto, was die Straße in westlicher Richtung befuhr. Der 77-Jährige stürzte durch die Kollision und verletzte sich schwer.

Der Fahrer/Die Fahrerin des Autos fuhr weiter in Richtung Westen, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Mitte unter 0231-132-1121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell