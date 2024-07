Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Falscher Polizist entwendet 2.000EUR Bargeld

Schwerin (ots)

In Schwerin hat am Freitag ein falscher Polizist einem 86-Jährigen 2.000EUR Bargeld entwendet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Der in zivil gekleidete Täter hatte zuvor das Opfer auf dem Weg in seine Wohnung im Mehrfamilienhaus angesprochen und sich als Polizist ausgegeben. Dabei soll er dem Opfer ein ausweisähnliches Dokument als Legitimation gezeigt haben. Als das 86-jährige russische Opfer seine Bargeldbestände prüfen sollte und dies auch tat, griff der Täter nach dem Bargeld und entfernte sich mit seiner Beute aus der Wohnung. Der männliche Täter soll ca. 1,80m groß gewesen sein. Der falsche Polizist soll dunkle Haare und einen Bart getragen sowie deutsch gesprochen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Schwerin bitten um weitere Hinweise zu dem Geschehen am Freitag. Möglicherweise hat der Täter die Masche auch bei anderen Anwohnern versucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 sowie über die Onlinewache entgegen.

Angesichts des Vorfalls rät die Polizei, niemals Fremde in die eigene Wohnung zu lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren. Im Zweifelsfall sollte umgehend die Polizei verständigt werden. Zudem rät die Polizei, keine größeren Bargeldbeträge in der Häuslichkeit zu deponieren.

