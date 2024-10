Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung Einkaufsmarkt

Speyer (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2024 gegen 09:50 Uhr kam es vor dem Einkaufsmarkt in der St.-German-Straße in Speyer zu einer Beleidigung durch bislang unbekannten Täter. Dieser habe sein Fahrrad vor der Filiale abgestellt und ohne Grund plötzlich eine Dame beleidigt. Anschließend entfernte sich der Mann. Dieser habe laut der Anzeigeerstatterin dunkle Haare und würde lispeln

Wer hat in oben genannten Zeitraum in verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell