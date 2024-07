Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte gehen Konzertbesucher an

Ludwigsburg (ots)

Ein 54 und ein 56 Jahre alter Mann wurden am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz "Am Japangarten" in Bietigheim-Bissingen von einer Gruppe unbekannter junger Männer angegangen. Die beiden Männer, bei denen es sich um Konzertbesucher handelte, waren gegen 02.25 Uhr zu Fuß im Bereich des Parkplatzes unterwegs, als ihnen ein etwa sechs- bis achtköpfige Gruppe junger Männer entgegenkamen. Sie rissen dem 54- und dem 56-Jährigen den getragenen Hut und eine Perücke vom Kopf. Zunächst alberte die Gruppe herum und zog die beiden Männer auf. Plötzlich jedoch sprang eine Person aus der Gruppe mit dem Fuß voraus gegen den Oberkörper des 54-Jährigen und traf dessen Oberarm. Hierauf stürzte das Opfer zu Boden. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt. Die Gruppe machte sich anschließend zu Fuß Richtung des Bürgergartens davon. Der Tatverdächtige soll etwa 180 cm groß, dunkelhaarig und südländischen Typs gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung und war schlank. Die übrigen aus der Gruppe sahen ähnlich aus. Einer der Männer soll eine Schwarzer Person gewesen sein. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

