Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen-Rohrau: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag (30.06.2024) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr einen VW, der in der Burgenstraße in Rohrau geparkt stand. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die Beifahrerseite und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

