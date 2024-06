Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die beiden 12- und 13-jährigen Radfahrerinnen befuhren am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, die Holzgerlinger Straße in Richtung Holzgerlingen. An der Einmündung zur Alemannenstraße überquerten sie diese auf dem rot markierten Radfahrstreifen. Ein bisher unbekannter Lenker eines dunklen Pkw mit Anhänger befuhr die Holzgerlinger Straße ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung. Beim Linksabbiegen in die Alemannenstraße übersah der Lenker die querenden Radfahrerinnen. Es kam zur Berührung mit beiden Fahrrädern. Der Pkw streifte den Lenkergriff am Fahrrad der 13-Jährigen und streifte mit der Stoßstange das Bein der 12-Jährigen. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt, die 13-Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Schaden an den Fahrrädern beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen telefonisch unter 07031 13 2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

