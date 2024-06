POL-BI: Kind mit E-Scooter angefahren

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagnachmittag, 11.06.2024, verfolgte eine Autofahrerin eine Fußgängerin nach einer verbalen Auseinandersetzung und fuhr schließlich auch mit dem PKW auf sie zu. Eine 27-jährige Bielefelderin befand sich gegen 15:25 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg Auf dem Langen Kampe und beabsichtigte in Höhe der Straße Lohbreite an ...

mehr