Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste PKW-Fahrerin nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 08.06.2024, versprach eine PKW-Fahrerin dem Unfallopfer zurück zu kommen, setzte jedoch die Fahrt fort. Die Polizei sucht die PKW-Fahrerin sowie Zeugen.

Eine 53-jährige Mindenerin erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Sie hatte mit ihrem Tretroller den Gehweg der Straße Am Güterbahnhof, von der Joseph-Masolle-Straße aus kommend befahren. An der Jöllenbecker Straße beabsichtigte sie dort die Fahrbahn an dem Fußgängerüberweg bei Grünlicht in Richtung stadtauswärts zu überqueren. Eine unbekannte PKW-Fahrerin fuhr um 20:44 Uhr, als sich die Mindenerin bereits auf der Fahrbahn befand, vor der 53-Jährigen her, um auf die Straße Am Güterbahnhof abzubiegen. Obwohl die Mindenerin noch bremste, konnte sie einen Zusammenstoß mit dem PKW nicht verhindern und das Vorderrad des Rollers geriet unter den PKW. Sie kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrerin stieg aus, behauptete einen Parkplatz zu suchen und dann zurück zu kommen. Jedoch setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Bei dem PKW soll es sich um ein kleines weißes Fahrzeug mit Bielefelder Kennzeichen handeln.

Die Fahrerin wird als circa 40 Jahre alt, mit langen dunklen Haaren und als schlank beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell