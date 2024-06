Polizei Bielefeld

POL-BI: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

FR / Bielefeld / Mitte - Am frühen Dienstagmorgen, 11.06.2024, brachen unbekannte Täter die Eingangstür eines Juweliers in der Bahnhofstraße mit einem Jeep auf. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:20 Uhr meldete eine Anwohnerin einen Einbruch in einen Juwelier an der Bahnhofstraße, in Höhe der Zimmerstraße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein grauer Jeep, der mit mindestens drei maskierten Personen besetzt war, gezielt gegen eine Tür mit einem integrierten Glaseinsatz. Sie stiegen aus dem Fahrzeug aus, betraten den Geschäftsraum und erbeuteten dort diversen Schmuck. Sie flüchteten mit dem beschädigten Jeep zunächst in Richtung Zimmerstraße und ließen das Fahrzeug dort zurück. Zwei oder drei Täter flüchteten von dort mit einem grauen BMW weiter in Richtung Friedenstraße. Eine Person flüchtete zu Fuß in dieselbe Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtigen Einbrecher nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen und zum Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

