Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto-Aufbrecher auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 09.06.2024, wurde die Heckscheibe eines Mercedes eingeschlagen, der in einer Tiefagarage an der Huelsmannstraße geparkt stand. Ein tatverdächtiger 19-Jähriger wurde im Nahbereich festgenommen.

Im Zeitraum von 15:00 Uhr und 19:15 Uhr gelangte der 19-Jährige ohne festen Wohnsitz mit einem Komplizen in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort schlug er nach dem derzeitigen Kenntnisstand die Heckscheibe eines Mercedes GLC 220 d ein und entwendete diverse Schlüssel und eine Sonnenbrille.

Nach Zeugenhinweisen konnte der tatverdächtige 19-Jährige in der Buddestraße kontrolliert werden. Sein Komplize flüchtete mit einem Elektroroller und kollidierte mit einem Außenspiegel eines VW Passat, der in der Thielenstraße abgestellt war. Dabei zog sich der männliche Dieb mutmaßlich leichte Verletzungen am Arm zu. Er soll 15 bis 16 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum flüchtigen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

