Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Traben-Trarbach (ots)

In der Nacht zum gestrigen Mittwoch kam es im Bereich der Schottstraße, in der Ortslage Trarbach, zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte/r Täter drang/en, vermutlich über die Hauseingangstür, in die Erdgeschosswohnung des dortigen Hauses ein und entwendete/n Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell