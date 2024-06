POL-BI: Vorläufige Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Windelsbleiche / Baumheide - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.06.2024, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Waldbad auf. Ob ein Zusammenhang zu einer gescheiterten Tat besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Gegen 01:30 Uhr sprengten die unbekannten Diebe am Sonntag, 09.06.2024, einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Waldbad auf, ...

mehr