Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B27, Gemarkung Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, dem 30.6.2024, befuhr gegen 09.30 Uhr eine 27-jährige Fahrerin eines Mini die B27 von Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Kornwestheim-Nord alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Leitplanke und wurde anschließend nach rechts abgewiesen. Das Fahrzeug wurde zwischen zwei am rechten Fahrbahnrand stehenden Bäumen hindurch geschleudert und überschlug sich anschließend mehrfach auf dem dahinter befindlichen Feld. Hierbei wurde die Fahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert und sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 9.000EUR. Der entstandene Flurschaden kann bislang nicht beziffert werden. Für die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der B27 bis 14:40 Uhr gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter angefordert. Während der Unfallaufnahme waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort.

