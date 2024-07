Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannte zerkratzen Nissan - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (27.06.2024) zwischen 06:30 Uhr und 07:35 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Auf dem Graben" in Waldenbuch abgestellten Nissan. Mutmaßlich beim Vorbeilaufen hinterließ die unbekannte Person einen zirka einen Meter langen Kratzer. Der dadurch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich zu melden.

