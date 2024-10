Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal/Bobenheim-Roxheim - Alleinunfall eines betrunkenen Radfahrers

Ein 20-Jahre alter Mann stürzte am Sonntag, 27.10.2024, gegen 01:30 Uhr, auf dem Fahrradweg zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim mit seinem Fahrrad. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst behandelt. Bei den vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten gab der Fahrradfahrer an, er habe zuvor einige Bier konsumiert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,07 Promille. Ihm wurde in der Stadtklinik Frankenthal eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

