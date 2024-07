POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Kupferkabeln

Emmerthal (ots) - Bereits am 22.06.24, gegen 18:00 Uhr, kam es im Bereich Emmerthal, Ortsteil Grohnde, auf der Bundesstraße 83 kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Hameln zu einem akut verkehrsgefährdenden Überholmanöver durch den Fahrer eines roten VW-Bulli mit Rintelner Zulassung. Dieser überholte an besagter Örtlichkeit trotz nahenden Gegenverkehrs und ...

