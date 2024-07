Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisste 13-Jährige aus Holzminden wohlbehalten angetroffen

Holzminden (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.06.2024 Öffentlichkeitsfahndung: 13-Jährige aus Holzminden vermisst. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Am Freitag, 28.06.2024, bat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden die Öffentlichkeit, um Mitfahndung nach einer 13-Jährigen aus Holzminden. Die Vermisste konnte am Dienstag, 02.07.2024, wohlbehalten in Dortmund angetroffen werden. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild des Kindes zu löschen und nicht weiterzuverwenden. Der Beitrag zur Öffentlichkeitsfahndung im Presseportal wurde unsererseits gelöscht.

