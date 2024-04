Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gebäudebrand in der Bismarckstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.04.2024 kam es in den Abendstunden zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnobjekt in der Bismarckstraße in Idar-Oberstein. Der entstandene Schaden bewegt sich im oberen fünfstelligen Bereich. Durch den Brandschaden ist das Wohnhaus unbewohnbar sowie einsturzgefährdet. Zum aktuellen Ermittlungstand ist die Brandursache allerdings unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein geführt. Vor Ort waren insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 aus Idar-Oberstein sowie Kräfte der Polizei- und Kriminalinspektion.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell