Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mit E-Scooter Schneehaufen übersehen - leicht verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024, gegen 21:40 Uhr, hat der Lenker eines Elektrorollers in der Dürerstraße in Bad Säckingen einen Schneehaufen nicht gesehen und ist zu Fall gekommen. Der 65-Jährige war mit seinem E-Scooter unterwegs und stieß gegen einen Schneehaufen. Er kam zu Fall und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Einen Helm trug er nicht. Durch den Rettungsdienst wurde der Gestürzte in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell