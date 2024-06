Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe gestellt

Leinefelde (ots)

In der Birkunger Straße entnahmen zwei Täter aus mehreren Märkten Waren aus den Auslagen, ohne diese zu bezahlen. Der Mann und die Frau konnten anhand von Zeugenhinweisen unweit der Tatörtlichkeiten gestellt werden. Mit der Beute in einem Einkaufswagen wurde der männliche Täter aufgegriffen. Dieser widersetze sich vor Ort gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass ihm neben der Diebstahlsanzeige auch eine wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt wurde. Das Beutegut stellten die Polizeibeamten sicher. Die Frau wurde in einem der Märkte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

