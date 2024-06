Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidieren und stürzen schwer

Ellrich (ots)

Am Montagnachmittag befuhren mehrere Radfahrer die Nordhäuser Straße in Ellrich. Bei dem Überholversuch eines der Radfahrer kam es zu seitlichen Kollision, sodass beide stürzten. Ein Beteiligter zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Zur Unfallursache hat die Nordhäuser Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

