Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Montag ereignete sich kurz vor 11.30 Uhr im Unstrut-Hainich-Kreis ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 68 Jahre alter Autofahrer befuhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Mühlhausen in Richtung Schlotheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Frau. Der 68-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache kam ein Unfallsachverständiger vor Ort zum Einsatz. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt.

