Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht aufgeklärt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag kam es gegen 16.10 Uhr in der Cranachstraße zu einem Verkehrsunfall, nachdem sich ein Beteiligter pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Ein Autofahrer hatte einer Mopedfahrerin im Kreuzungsbereich zum Leineberg die Vorfahrt nicht gewährt, sodass diese durch eine Notbremsung zu Fall kam. Im Rahmen der Ermittlungen und eingeleiteten Fahndung nach dem Unfallbeteiligten konnte dieser noch am frühen Abend feststellt werden. Die Mopedfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

