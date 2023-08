Polizeidirektion Lübeck

Polizei sucht Radfahrer nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Bereits am 1. August 2023 kam es im Einmündungsbereich der Possehlstraße - Wallstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem abbiegenden PKW. Der VW wurde leicht beschädigt. Ein Personalienaustausch hat nicht stattgefunden.

Gegen 16 Uhr des Dienstags war der 32 Jahre alter Fahrer eines silberfarbenen VW Golf in der Possehlstraße in Fahrtrichtung Holstentorplatz unterwegs. An der Einmündung Wallstraße beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen. Nachdem er den kreuzenden Radweg passiert hatte, musste er verkehrsbedingt warten. Ein Radfahrer, der parallel auf dem Radweg fuhr und die Wallstraße überqueren wollte, stieß mit der hinteren Stoßstange des haltenden PKW zusammen und setzte, nachdem er signalisiert hatte, dass alles in Ordnung sei, seinen Weg fort.

Da der Mann äußerst zügig davongefahren sei, habe kein Gespräch oder Austausch der Personaldaten stattfinden können.

An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Das 1. Polizeirevier ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet Zeugen und insbesondere den zwischen 45 und 50 Jahre alten Mann, der einen grauen 3-Tage-Bart hatte, einen gelben Helm trug und mit einem sportlichen Zweirad unterwegs war, sich unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.Prev01@polizei.landsh.de zu melden.

